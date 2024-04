Niccolò Ciatti, definitiva la condanna a 23 anni per il ceceno Bissoultanov: è ancora latitante. Il papà: «Arrestatelo»

di Redazione web

Niccolò Ciatti, la sentenza ora è definitiva. La Cassazione ha confermato la condanna a 23 anni di carcere per il cittadino ceceno Rassoul Bissoultanov, accusato di aver pestato e ucciso il giovane Niccolò nell'agosto 2017 fuori da una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna. I giudici della Suprema Corte hanno recepito le richieste della Procura generale.

Il padre di Niccolò, Luigi Ciatti, ha espresso parziale soddisfazione dopo la decisione della Cassazione. «Credo sia sia stata riconosciuta la colpevolezza di Bissoultanov. Questo è il primo passo ma adesso va ricercato affinché vada in carcere perché purtroppo Niccolo' non può fare quello che fa lui e non è giusto». Bissoultanov, accusato di omicidio volontario, è attualmente latitante.

Le parole dell'avvocato

«Siamo soddisfatti, è stata accolta la nostra richiesta.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Aprile 2024, 19:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA