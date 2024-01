Neonata di 26 giorni morta per polmonite in 48 ore: febbre alta e difficoltà a respirare, poi il dramma

di Redazione web

Una neonata di soli 26 giorni è morta a Termini Imerese a causa di complicazioni legate a una polmonite. La bambina presentava sintomi che avevano reso il ricovero indispendabile, tra i quali febbre e difficoltà respiratorie.

I sintomi

Cristel Suarez, questo il nome della piccola, era nata il 19 dicembre in perfetta salute: 3 chili e 320 grammi di pura gioia per i genitori Mary e Vincenzo. Tuttavia, la felicità si è trasformata in tragedia quando la piccola è stata trasferita d'urgenza all'ospedale pediatrico specializzato Di Cristina, venerdì scorso, dopo un consulto medico. Il ricovero era diventato inevitabile, poiché la piccola aveva manifestato sintomi preoccupanti, tra cui febbre alta e difficoltà respiratorie, che suggerivano la presenza di una grave polmonite.

Lutto cittadino

Questa tragica perdita ha scosso profondamente la famiglia e l'intera comunità di Termini Imerese. Il sindaco Maria Terranova, in segno di rispetto per questa dolorosa perdita, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata odierna. Martedì pomeriggio, alle 15, si terranno i funerali presso la parrocchia Madonna della Consolazione, officiati dal parroco don Diego Broccolo.

