Allarme polmoniti: «Influenza, virus e Covid spianano la strada ai batteri». Occhi puntati sull'aviaria negli animali marini

L'inverno, seppur con temperature anomale, porta i virus a circolare più facilmente. In particolare dopo le festività di Natale e Capodanno dove si è stati più insieme. Nelle ultime ore si è parlato di pronto soccorso sotto stress e di più ceppi virali in circolazione. «È vero. Quest'anno stiamo vedendo più polmoniti, broncopolmoniti e bronchioliti. Ciò è dovuto ai virus influenzali che quest'anno sono particolarmente aggressivi e alla presenza di altri virus, come quello respiratorio sinciziale, che può creare problemi soprattutto ai bambini al di sotto di 1 anno e agli anziani. Ci sono poi anche batteri, che in qualche modo si trovano la strada spianata dalle precedenti infezioni virali. Infine, abbiamo il Covid, che non è sparito». È la sintesi di quanto sta accadendo di Carlo Federico Perno, direttore di Microbiologia e Diagnostica di Immunologia dell'IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù in Roma e professore di Microbiologia all'UniCamillus e International Medical University di Roma.

Influenza, Pronto Soccorso presi d'assalto: 30% in più di accessi. I medici: «Situazione da incubo»

A contribuire alla severità dei sintomi osservati quest'anno, secondo l'esperto, c'è anche un altro aspetto legato «non solo alle caratteristiche dei virus che stanno circolando, ma anche al sistema immunitario. Ci siamo protetti per tre anni dal Covid e da tutti gli altri patogeni respiratori e il nostro sistema immunitario si è un po' addormentato», ha spiegato all'ANSA.