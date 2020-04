Il piano Colao per le riaperture: dal 18 maggio shopping, bar e ristoranti

Chiusura dei reparti non indispensabili e delle mense, mascherine per tutti e turni di lavoro più flessibili per evitare rischiosi assembramenti.

Le fabbriche riavvieranno il motore del Paese probabilmente con il prossimo decreto in vigore dal 4 maggio ma per attività commerciali, bar, ristoranti e - forse - anche stabilimenti balneari bisognerà attendere almeno il 18 maggio.

Una ripresa lenta fatta in modo da poter valutare l’impatto sul rischio contagio delle prime riaperture industriali.

Il nodo più difficile da sciogliere è quello dei trasporti: lo smart working sarà prorogato il più possibile, si lavorerà anche sabato e domenica mentre i negozi potranno stare aperti fino a sera tarda. Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Aprile 2020, 08:55

