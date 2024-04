Nave contro banchina al porto di Napoli, circa 30 passeggeri feriti: volati a terra dopo il forte schianto

La nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, ci sarebbero una trentina di feriti, 10 quelli ricoverati negli ospedali napoletani con traumi maxillo facciali.

A bordo c'erano alcune centinaia di passeggeri, tra cui molti stranieri. Diversi feriti sono attualmente assistiti dal 118, qualcuno è stato trasportato negli ospedali più vicini. Al momento dell'impatto, all'arrivo nel porto, i passeggeri erano quasi tutti in piedi e sarebbero caduti a causa della collisione.

Dalla Caremar affermano che l'impatto è stato dovuto probabilmente da un incidente tecnico. La compagnia di navigazione sta attivando tutte le procedure di assistenza previste per i passeggeri e fornirà la massima collaborazione all'autorità marittima per accertare le cause dell'incidente.

A bordo della nave, oltre ai sanitari del 118, ci sono gli uomini della Capitaneria di porto e della polizia di Stato che stanno eseguendo i primi accertamenti per capire se si tratti di un incidente dovuto alle condizioni meteo marine oppure possa essere un errore umano.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 11:40

