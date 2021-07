Muore in viaggio di nozze, 34 enne colpito da un ictus mentre era in Sardegna

Muore in viaggio di nozze in Sardegna. Si trovava in spiaggia con la moglie a Cala Sabina, Golfo Aranci, quando si è accasciato a terra improvvisamente sulla sabbia. Un Ictus ha colpito Andra Ghislotti, imprenditore di Bergamo di 34 anni, mentre stava festeggiando le nozze con un viaggio in Sardegna.

Secondo una prima ricostruzione, sarebbe deceduto per cause naturali. Dopo aver visto il 34enne cadere a terra privo di sensi, i bagnanti sono intervenuti tra cui alcune infermiere che hanno cercato di prestare i primi soccorsi. Subito dopo sono arrivati gli uomini della guardia costiera, il 118 e l'elisoccorso di Olbia, ma non c'è stato nulla da fare.

I due sposi erano convolati a nozze sabato scorso. I due sposi, Andrea ed Elena Radavelli, erano subito partiti per il viaggio di nozze in Sardegna. I due innamorati si stavano godendo una giornata di mare a Cala Sabina, quando il giovane ha perso conoscenza, accasciandosi al suolo.

Tutto il paese piange la scomparsa di Andrea. La notizia della sua morte ha destato profonda commozione a Ghisalba e Martinengo, nel bergamasco, comune di origine della sposa. Andrea era noto nel paese per la sua attività di imprenditore agricolo.

