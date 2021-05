Mottarone, morto un operatore tv Mediaset: Nicola Pontoriero stroncato da un malore sul luogo dell'incidente

Un operatore tv di 52 anni, Nicola Pontoriero, si è sentito male ed è morto nella zona del Mottarone durante un sopralluogo dopo la tragedia di domenica. È successo questa mattina: l'uomo, che in un primo momento si pensava fosse un tecnico che doveva ispezionare i rottami della cabina precipitata, si era avventurato sui sentieri che portano alla cima della montagna. L'operatore ha avuto un malore, vani i soccorsi: una squadra del Soccorso alpino è intervenuta per salvargli la vita, ma i tentativi - informa il 118 - si sono rivelati inutili. Si tratta di un uomo sulla cinquantina: il suo nome e la testata per cui lavorava non sono ancora stati resi noti.

Pontoriero è morto per un sospetto arresto cardiaco, avvenuto in prossimità del luogo dell'incidente alla funivia. Sul posto era presente il personale del soccorso alpino della guardia di finanza, che ha provveduto con le prime manovre di rianimazione cardiopolomonare. In seguito è giunta l'eliambulanza del Servizio di Elisoccorso Piemontese, la cui equipe sanitaria ha proseguito le operazioni di rianimazione fino alla constatazione del decesso. È in corso il recupero della salma da parte delle squadre a terra del Soccorso Alpino della stazione di Omegna.

Chi era l'operatore morto. Il cordoglio di Mediaset

Nicola Pontoriero era nato nel 1969, viveva a Sesto San Giovanni e lavorava per Mediaset. Molto stimato nell’ambiente, aveva anni di esperienza nel suo lavoro: Non era solo un tele-cineoperatore ma per esperienza, professionalità, saggezza ti potevi rivolgere a lui sempre proprio come un collega, lo ricorda Tgcom24. I colleghi, i giornalisti e tutta News Mediaset, con il direttore Andrea Pucci e il direttore del Tgcom24 Paolo Liguori, si sono stretti intorno alla famiglia.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Maggio 2021, 15:31

