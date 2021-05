Barbara D'Urso, la testimonianza choc a Pomeriggio 5: «Degli operai hanno scoperchiato la cabina prima di farci salire»

di Emiliana Costa

Mottarone , la testimonianza choc a Pomeriggio 5: «Degli operai hanno scoperchiato la cabina prima di farci salire». Oggi, nel programma condotto da Barbara D'Urso si è tornati a parlare della tragedia della funivia, in cui domenica scorsa hanno perso la vita 14 persone.

La conduttrice ha intervistato Riccardo, un ragazzo che ha preso la stessa funivia lo scorso 9 maggio. Ecco la sua testimonianza: «Eravamo 27 in funivia, oltre il numero consentito dalle misure anti Covid. Noi siamo rimasti bloccati sullo stesso impianto per 40 minuti. Ci hanno fatto aspettare 40 minuti prima di farci salire alla fermata centrale di Alpino, dalla quale si scende a Stresa o si sale al Mottarone. Degli operai hanno scoperchiato la cabina per fare dei lavori. Poi non hanno fatto fare un giro a vuoto alle cabine. Alcune persone hanno scelto di scendere a piedi».

Continua Riccardo: «Noi siamo saliti ma la cabina faceva dei rumori strani, abbiamo avuto paura. A un certo punto abbiamo pensato 'è la fine'». Barbara D'Urso, senza parole, commenta così: «Sicuramente gli inquirenti acquisiranno la tua testimonianza».

