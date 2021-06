Mottarone, accolta la richiesta della difesa: sì all'incidente probatorio

Mottarone, il gip di Verbania ha accolto la richiesta della difesa di Gabriele Tadini: ok all'incidente probatorio. A richiederlo era stato l'avvocato del caposervizio della funivia, l'unico indagato agli arresti domiciliari per l'incidente del 23 maggio scorso, in cui morirono 14 persone.

La richiesta «è finalizzata a perizia sulle cause della precipitazione della cabina della funivia del Mottarone». Elena Ceriotti, gip del tribunale di Verbania, ha anche nominato come perito il professor Antonio De Luca dell'Università Federico II di Napoli e ha convocato le parti per il conferimento dell'incarico il prossimo 8 luglio.

