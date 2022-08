Orbetello, invasione di moscerini. Appello del Comune: «Tenete chiuse le finestre e divieto di esporre biancheria»

Della serie: vacanze da incubo. Orbetello (Grosseto) corre ai ripari per l'anomala invasione di moscerini che da settimane sta suscitando disagi sia fra la popolazione residente sia fra i turisti della città lagunare famosa per le trasvolate atlantiche. Il Comune annuncia una nuova poderosa disinfestazione estiva, la quarta, nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 agosto (ore 1.00-4.30). Saranno effettuati, si spiega dal municipio, trattamenti «straordinari di disinfestazione adulticida di chironomidi molesti mediante abbattente notturno, nelle aree verdi e nelle vie del centro abitato di Orbetello, ed in zona denominata 'Spiaggetta'».

INCUBO MOSCERINI A ORBETELLO: COSA SUCCEDE

L'intervento è stato anche sollecitato dal Dipartimento di prevenzione, ufficio igiene, sanità pubblica e nutrizione della Asl Toscana Sud Est proprio per la necessità di abbattere gli insetti, che si sono formati in gran numero anche a causa delle straordinarie condizioni metereologiche. Anche la laguna con la sua fauna ittica e le sue caratteristiche acquatiche è in forte sofferenza per l'assenza di piogge e il grande caldo. Durante il nuovo intervento di disinfestazione il Comune invita gli abitanti a chiudere per precauzione porte e finestre, a non circolare fino ad un'ora dopo la fine dell'intervento, a non esporre biancheria o altro, a coprire frutti od ortaggi o consumarli solo dopo un sicuro ed accurato lavaggio e non prima di 24 ore dalla fine della disinfestazione.

