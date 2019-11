Morto Rocky, il cane antidroga della polizia. Spacciatori addolorati: «Anche noi abbiamo dei sentimenti»

Martedì 19 Novembre 2019, 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche nel mondo delloe dellapuò accadere di commuoversi. Alcuni giorni fa è venuto a mancare prematuramente il, in servizio al. Rocky è stato pianto da dagli agenti che lavoravano con lui. Ma non sono stati gli unici a soffrire per questa perdita.La mattina del 19 novembre infatti, è stato trovato accanto al garage del comando di polizia locala Nordest vicentino unche diceva: "Saremo criminali, spacciatori, delinquenti, ma anche noi abbiamo sentimenti. Un cane non può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao Rocky".A togliere qualisiasi dubbio sul mittente del biglietto uncome firma del messaggio. Rocky era entrato nel cuore anche di coloro a quali dava la caccia