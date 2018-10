La polizia trova la marijuana e spara in casa, 17enne a Chi l'ha Visto?: «Hanno ferito me e il mio cane senza motivo»​

Paolo Monte ci ha lasciati. Era l'uomo del “Turista fai da te? No Alpitour? Ahi ahi ahi!”, ha fatto e farà sempre parte della famiglia @AlpitourWorld. Mi unisco al cordoglio con un pensiero ai suoi cari. — Gabriele Burgio (@gabrieleburgio) 2 ottobre 2018

Giovedì 4 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

, all'età di, uno dei pubblicitari più famosi della storia d'Italia. Famoso soprattutto per essere stato il direttore marketing disarà sempre ricordato per aver coniato il celebre slogan «Turista fai da te? No Alpitour? Ahi ahi ahi». Ma non solo.Un altro slogan di successo, ideato dallo stesso, era stato il «ChicchiRicchi» del. Con le sue idee, quindi,era riuscito a far breccia nella memoria collettiva degli italiani. Lui non c'è più, ma le sue creazioni sono destinate a rimanere eterne.è morto due giorni fa all'ospedale San Lazzaro di Alba, dove era ricoverato. A dare la notizia della morte è stato anche, presidente e ad di: «Paolo Monte ci ha lasciati. Era l'uomo del “Turista fai da te? No Alpitour? Ahi ahi ahi!”, ha fatto e farà sempre parte della famiglia di Alpitour. Mi unisco al cordoglio con un pensiero ai suoi cari».Da tempo,si era ritirato a vita privata nelle Langhe, dove coltivava vigneti e produceva vini pregiati a Diano d'Alba.