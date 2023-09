Ragazzo di 14 anni trovato morto nell'Isola dell'Amore, era scomparso da due giorni: il corpo avvistato da un bagnante

di Redazione web

Finite le speranze. È stato trovato il corpo senza vita del 14enne disperso da sabato sera. Il ritrovamento oggi, 4 settembre, alle 12, nei pressi del faro di Goro e la spiaggia dell'isola dell'Amore. A notare il corpo senza vita del ragazzo che era seguito da un'associazione in una comunità, è stato un bagnante.

Le ricerche e il ritrovamento del corpo del 14enne

L'allarme per la scomparsa del giovane era stato lanciato sabato alle 19.30. Il 14enne era in spiaggia nell'Isola dei Gabbiani ad Ariano Polesine e all'improvviso chi era con lui non l'ha più visto. Nella tarda mattinata di oggi l’avvistamento da parte di un bagnante che ha notato il corpo, dando subito l’allarme ai vigili del fuoco che si trovavano in prossimità con delle moto d’acqua per le ricerche di superficie.

Finita la speranza

Fino a questa mattina, la speranza di tutti era che il giovane si fosse allontanato volontariamente come aveva già fatto in passato. E non che fosse stato inghiottito dal mare. I suoi effetti personali erano stati ritrovati subito dopo la scomparsa, piegati con dovizia sulla sabbia dell'isola dei Gabbiani, il lembo più meridionale del Delta polesano, alla foce del Po di Goro. Un luogo con uno sbocco sul mare che aveva lasciato pensare a qualcuno, che il 14enne di origini africane, potesse essersi allontanato volontariamente. Il giovane infatti non era nuovo a tentativi di fuga dalla comunità dov'era seguito. Oggi il tragico epilogo. E anche quel piccolo barlume di speranza di ritrovarlo in vita, si è spento.

