Si è spenta Patrizia, prof di inglese di 62 anni: stroncata dal male che combatteva da tempo

TREVISO - A soli 62 anni, stroncata da un male con cui combatteva da tempo, si è spenta la docente di inglese al liceo Da Vinci, Patrizia Casoni. Nel sito web del suo liceo una foto e un breve messaggio, carico di riconoscenza.Un grande "Ciao, Patrizia" nella home page, con la professoressa sorridente in una bella foto di alcuni anni fa, marzo 2015, durante un viaggio a New York, e poi queste parole: «Cara Patrizia, rimarrai per sempre nei nostri cuori, nei nostri ricordi».

Patrizia Casoni (foto tratta da Facebook) insegnava inglese al Da Vinci da vent'anni. Tra colleghi e studenti un grande dolore. Le esequie sono previste il 25 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 18:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA