Covid, mamma no-vax 54enne muore in ospedale a Marsala: lascia una bimba di 9 anni

Mamma non vaccinata muore in ospedale per complicanze da Covid. Una donna di 54 anni è morta nei giorni scorsi all'ospedale 'Paolo Borsellino' di Marsala, nel Trapanese, dove era stata ricoverata dopo essere risultata positiva al Covid e proprio a seguito di complicazioni legate al virus. La donna, mamma di una bimba di 9 anni e che aveva diverse patologie, alcune delle quali anche gravi, non era vaccinata.

Come per altri soggetti non vaccinati, la 54enne era arrivata in ospedale in condizioni che sono apparse gravissime, tanto che è stata subito intubata. Viste le sue condizioni, i medici hanno ritenuto inutile il suo trasferimento all'Ismett di Palermo per un eventuale Ecmo, il trattamento di ossigenazione extra corporea a membrana. A Natale, sempre all'ospedale di Marsala, era deceduto per Covid un altro no-vax, Maurizio Bellitteri, 60 anni, uno dei più noti ristoratori della città. Anche lui aveva rifiutato di vaccinarsi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Gennaio 2022, 17:43

