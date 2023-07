Non risponde ai vicini, trovato morto accanto alla mamma che era a letto

di Redazione web

Morto in casa per un malore, vittima un 52enne di Ponticelli, è successo nel quartiere della periferia est di Napoli, l'uomo viveva con la mamma allettata. La donna, 87 anni, era a letto ed è stata trasferita nell'ospedale Pellegrini. Le sue condizioni sarebbero buone. Per l'uomo, invece, non c'è stato nulla da fare.

Malore improvviso

L'uomo è stato colto da un malore fatale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, allertati dal portiere dello stabile che da un paio di giorni tentava inutilmente di contattarlo.

È accaduto a Ponticelli, in via Argine 809. I militari sono giunti sul posto con i vigili del fuoco e personale del 118. La porta di ingresso è stata sfondata: nell'appartamento è stato trovato l'uomo, 52 anni, riverso sul pavimento, morto verosimilmente per un arresto cardiocircolatorio.

