Incidente mortale oggi pomeriggio alle ore 16 in località Palombaretta nel comune di Morrovalle nelle Marche. Due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento: uno dei due conducenti è deceduto mentre l'altro è stato trasportato d'urgenza in eliambulanza all'ospedale di Torrette. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi. Sul posto anche i vigili del fuoco oltre che le ambulanze per i soccorsi. Giovedì 29 Agosto 2019, 17:30

