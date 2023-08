Monica Poli, rapinata in strada la "acchiappa borseggiatori": smartphone strappato dalle mani

di Redazione Web

Da mesi, ormai, combatte contro i borseggiatori a Venezia. Monica Poli, la consigliera alla Municipalità, è ormai diventata nota a livello internazionale per la sua lotta contro le borseggiatrice al grido di «Attenzione borseggiatori! Pickpocket!».

E, adesso, anche lei è stata vittima di ciò contro cui combatte strenuamente tutti i giorni. La donna è stata derubata dello smartphone, un vero e proprio scippo che è avvenuto per strada in pochi istanti.

Borseggiatrice ruba sul bus, un uomo la ferma e la massacra di botte: i video choc dell'aggressione

Borseggiatrice di Milano diventa mamma: «Così eviterà il carcere». Diceva: rubare per me è un lavoro

Monica Poli derubata a Venezia

Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, la donna che fa parte del comitato "Cittadini non distratti", è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato il telefono dalle mani mentre lei percorreva avanti e indietro il terminal automobilistico di Venezia, piazzale Roma. Il colpevole è poi fuggito.

Con Monica Poli c'era anche un'altra persona, che si è detta in grado di riconoscere l’uomo che ha compiuto lo scippo.

Il fenomeno social

Il comitato "Cittadini non distratti" lotta contro i borseggi a Venezia da circa trent'anni. Tuttavia, recentemente, è diventato un vero e proprio fenomeno social. Il grido di Monica Poli è «Attenzione, pickpocket! Borseggiatrici!», che mette in guardia i turisti e in fuga i borseggiator.

Il suo grido di battaglia ha fatto il giro del web, approdando persino sui social delle squadre che giocano nell'Nba, il massimo campionato americano di basket che in modo ironico sottolineano quando viene rubata la palla in modo improvviso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Agosto 2023, 16:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA