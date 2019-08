Esce dalla pasticceria ed è travolta da un'auto: gravissima in ospedale

Baby gang terrorizza e pesta altri ragazzi nel parco: «Hanno tentato di investire un 14enne per poi aggredirlo»

Mercoledì 7 Agosto 2019, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONDOLFO - Una donna di 90 anni è stata investita da un’Alfa Romeo 164, condotta da uno jesino ieri, intorno alle 19.20 lungo la statale Adriatica a Marotta, in provincia di Pesaro e Urbino, davanti all’area di servizio Eni. L’anziana era appena uscita dalla pasticceria Letizia dove aveva bevuto un caffé.Le sue condizioni sono subito apparse gravi, sia per gli effetti dell’urto sia per l’età piuttosto avanzata. Intervenuta sul posto un’ambulanza del servizio 118, che con immancabile professionalità ha prestato le prime cure alla novantenne e l’ha poi trasportata al Torrette di Ancona dove è ora ricoverata in prognosi riservata. Polizia locale e carabinieri di Marotta si sono occupati di governare il traffico nella zona dell’incidente e di effettuare i rilievi di legge. In fase di accertamento la dinamica dell’incidente.