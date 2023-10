Mondo Convenienza, l'Antitrust apre un'istruttoria: «Prodotti difettosi, danneggiati e non conformi agli ordini» In altri casi i prodotti non verrebbero montati correttamente, impedendone così la normale fruizione







di Redazione web L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Mondo Convenienza. Secondo l'Autorità la società Iris Mobili, titolare del marchio, consegnerebbe prodotti difettosi, danneggiati, non conformi e non corrispondenti agli ordini dei consumatori. Inoltre ci sarebbero carenze nell'assistenza post-vendita e nella prestazione della garanzia di conformità. Ryanair, «ipotesi di abuso di posizione dominante a danno di passeggeri e agenzie»: l'Antitrust apre un'istruttoria Chiara Ferragni, ispezioni nelle società da Antitrust e Guardia di Finanza: cosa sta succedendo Le segnalazioni Dalle molte segnalazioni arrivate dai consumatori - spiega l'autorità - emerge che la società consegnerebbe prodotti non conformi, difettosi, danneggiati, non corrispondenti all'ordine di acquisto, con pezzi mancanti o di misure errate. Inoltre, la società, a fronte delle lamentele dei consumatori per queste problematiche, non avrebbe prestato una tempestiva e idonea assistenza post-vendita per la loro soluzione e avrebbe ostacolato la prestazione della garanzia di conformità. Oggi i funzionari dell'Autorità hanno svolto un'ispezione nella sede amministrativa della società Iris Mobili S.r.l. con l'ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Ottobre 2023, 12:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA