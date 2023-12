La piccola Sara sarà Gesù Bambino nel presepe vivente del paese. Il sindaco: «Da noi non deve per forza essere un maschietto» Per non escludere nessun neonato del paese, il sindaco ha scelto un bambino e una bambina per interpretare Gesù in due diverse giornate







di Redazione Web Tra pochi giorni sarà finalmente Natale e gli abitanti di Fiumalbo, in provincia di Modena, stanno ultimando i preparativi per l'evento più atteso dell'anno: il presepe vivente, che verrà rappresentato in due diverse giornate. La prima durante la Vigilia di Natale mentre la seconda si terrà il 6 gennaio. Proprio durante la prima performance, il sindaco del paese ha scelto la piccola Sara per interpretare Gesù Bambino. La decisione Per l'edizione 2023/24 il paese dell'Emilia Romagna torna con la Capanna della Natività nella sede storica di piazza Jolanda. Un momento tanto atteso dai cittadini, dopo che l'edizione 2021/22 saltò a causa della pandemia da Covid-19. Nei giorni scorsi è stato scelto il pargoletto che assumerà il ruolo principale dl presepe vivente, Gesù Bambino. «In passato si estraeva a sorte il nome del prescelto tra gli ultimi nati del paese, per evitare malumori nella scelta molto ambita», ha dichirato il sindaco Alessio Nizzi così come riportato da Il resto del Carlino. «Quest’anno avevamo solo due papabili tra i quattro nati: un bambino ed una bambina. La rappresentazione La piccola Sara Morelli, seconda figlia di Giovanni e Tatiana, rappresenterà Gesù Bambino la sera della Vigilia. «Abbiamo dato il consenso alla scelta molto volentieri, onoranti del ruolo che la piccola Sara avrà con accanto la sorella Sofia nelle vesti di un angioletto», dichiarano orgogliosi i genitori della piccola. Per il 6 gennaio, invece, toccherà al piccolo Giacomo Michelini, settimo figlio di Fabio e Chiara. Ultimo aggiornamento: Giovedì 21 Dicembre 2023, 13:30

