«Cucù» al posto di Gesù nel testo della recita di Natale a scuola, genitori in rivolta: «Nessuno ci ha avvisati»

Non c'è Gesù, né Dio, né gli Angeli nella recita di Natale dei bambini di una scuola elementare di Agna, in provincia di Padova. La decisione è stata presa dalle maestre della scuola primaria “Edmondo De Amicis” per non creare malumori nelle famiglie dei bambini di altre religioni. Il fatto ha però scatenato le ire dei genitori degli alunni cattolici, che in segno di protesta hanno deciso di non far partecipare i loro figli al saggio, in programma oggi, giovedì 21 dicembre.