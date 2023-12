Presepe a scuola obbligatorio, FdI lo vuole “blindare”: «Come il Natale sarà impossibile vietarlo».I presidi: «Tradizioni ok ma non vanno imposte»

di Mario Landi

Fratelli d'Italia “blinda” le tradizioni cristiane. Grazie a un disegno di legge presentato al Senato dal partito di Giorgia Meloni, «non sarà più possibile cancellare il presepe, il Natale e la Pasqua all'interno degli istituti scolastici italiani di ogni ordine e grado».

«Sì al Santo Natale, no alla Festa d'Inverno»

A illustrare all'Adnkronos l'iniziativa è Lavinia Mennuni, senatrice di Fdi e prima firmataria del ddl: «Da qualche anno assistiamo ad inaccettabili e imbarazzanti decisioni di alcuni organi scolastici che vietano il presepe nelle scuole o ne modificano l'essenza profonda modificando ad esempio la festa del Natale in improbabili festività dell'inverno per non offendere i credenti di altre religioni», afferma la parlamentare.

Con la proposta di legge targata Fdi e firmata da molti parlamentari, «questo non sarà più possibile». «È assolutamente fondamentale - rimarca ancora Mennuni - salvaguardare e tutelare quelle che sono in fondo le nostre radici culturali che nel presepe hanno un altissimo esempio».

Cgil: «Inaccettabile. Viviamo in un Paese laico e la scuola è laica»

«Tutti si devono ricordare che viviamo in un Paese laico, la scuola è laica.

I presidi: «Le tradizioni contano ma imporle per legge è fuori luogo»

«Bisogna certamente tener presente la tradizioni del Paese ma imporle per legge è fuori luogo. Ci sarà comunque modo, nel dibattito parlamentare, di valutare bene il da fare». Così all'ANSA Antonello Giannelli, presidente nazionale dell'Associazione presidi (Anp), a proposito del presepe obbligatorio a scuola, che FdI vorrebbe blindare con un provvedimento presentato da Lavinia Mennuni, senatrice di FdI e che prevede anche sanzioni per i dirigenti scolastici in caso di mancato rispetto della legge.

