Carro armato di Babbo Natale a Modena, danneggiata l'opera d'arte “pacifista”

Doveva essere, nelle intenzioni dell'artista, un messaggio di pace per il Natale, invece ha portato caos e scompiglio a Modena, e non solo. L'opera si chiama "carro armato", con la "r" appositamente cancellata con una linea dall'artista Lorenzo Lunati, ed è stata danneggiata a pochi giorni dall'esposizione in piazza XX Settembre, nel centro della città, tra il presepe, l'abete, le luminarie e le bancarelle di Natale.

Un uomo si aggrappato al cannone del tank

A provocare una crepa sul carro armato pacifista che trasporta anche Babbo Natale sulla torretta è stato un uomo, poi identificato dalla Questura, che partecipava a una manifestazione di protesta contro l'installazione artistica.

L'opera d'arte di Lorenzo Lunati, raffigurante un Babbo Natale che si sporge da un carro armato colmo di regali con le bandiere dei Paesi oggi in guerra, tra cui Israele, è "un manifesto pacifista", come lo ha definito lo stesso autore. L'idea però non è piaciuta a diversi esponenti politici locali. Fratelli d'Italia, con il presidente provinciale Ferdinando Pulitanò e il presidente cittadino Luca Negrini, ha definito "la scelta davvero infelice", soprattutto in un momento storico come l'attuale, con l'Ucraina e il Medio Oriente trasformati in campi di guerra e devastazione.

