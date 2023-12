Meteo, che tempo farà a Natale: «Arriva il caldo anomalo, fino a 20 gradi». E il meteorologo lancia l'allarme

Meteo, che tempo farà a Natale e per le feste fino a Capodanno? Alla domanda che in tanti si stanno iniziando a fare, a poco più di due settimane di distanza, ha provato a rispondere - intervistato dall'Adnkronos - il meteorologo de ilMeteo.it Mattia Gussoni, che per la prossima settimana anticipa «in prevalenza tempo soleggiato con una debole instabilità al Centro-Sud».

