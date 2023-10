I medici le dissero che non avrebbe mai camminato, la rivincita di Jennifer a Miss Italia: è la prima volta per una ragazza autistica

di Redazione web

Una ragazza autistica di 19 anni, Jennifer Cavalletti, di Spoleto, è stata proclamata Miss Coraggio 2023 dalla patron di Miss Italia il 6 ottobre 2023. La consegna della fascia è avvenuta nell'Anfiteatro del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (Cosenza), sede delle prefinali del concorso, ma la miss aveva già calcato le passerelle del concorso a Bastia Umbra, in occasione delle selezioni regionali.

La ragazza non aveva vinto alcun titolo, ma aveva commosso il pubblico con la sua storia esemplare. La patron, Patrizia Mirigliani, ha pronunciato parole di ammirazione per la miss, sottolineandone la forza, l'educazione e la vitalità.

La storia di Jennifer

Jennifer non ha avuto una vita facile: quando aveva 2 anni, i medici avevano detto che non sarebbe mai riuscita a camminare o a parlare. Invece lei, con la sua tenacia, con l'amore dei suoi genitori e con l'aiuto di un team di specialisti, è riuscita a conquistarsi, anno dopo anno, un'esistenza costellata da traguardi insperati. Le difficoltà sono state tante, ma Jennifer non si è mai persa d'animo, superando gli ostacoli con caparbietà.

Jennifer ha frequentato la scuola diplomandosi al liceo e attualmente è iscritta all' Accademia di moda di Viterbo.

La sua storia ha conquistato Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia: «Mi ha colpito molto il modo in cui Jennifer vive e tratta il tema dell’autismo. Una ragazza educata, forte e piena di vita che ha meritato questa fascia», ha commentato.

Jennifer aveva già sfilato altre volte, in occasione delle selezioni regionali del concorso a Bastia Umbria, conquistando il pubblico con la sua storia. La consegna della fascia di Miss Coraggio è avvenuta nell'Anfiteatro del BV Airone Resort di Corigliano-Rossano (Cosenza), sede delle prefinali del concorso.

Le parole di Jennifer

Dopo la consegna della fascia, Jennifer ha voluto rivolgere un breve discorso al pubblico: «Noi autistici - ha detto - non siamo diversi, abbiamo i nostri tempi. Non siamo stupidi. Nella storia sono esistiti politici come Thomas Jefferson, scienziati autistici come Albert Einstein, informatici come l'inventore dei Pokémon Satoshi Tajiri, pittori come Michelangelo e musicisti come Mozart».

Jennifer non è l’unica Miss Coraggio di questa edizione: nei giorni scorsi, durante il programma Tv “Affari Tuoi”, Patrizia Mirigliani aveva consegnato la fascia ad un’altra ragazza, Ilenia Garofalo, 24enne di Grosseto, viva per miracolo dopo essere stata investita da un’auto sulle strisce stradali. Dopo il coma, 14 interventi chirurgici e tre anni si dolore, Ilenia ha ripreso in mano la sua vita.

Due storie ragguardevoli, struggenti ma cariche di insegnamenti e di grandi propositi.



