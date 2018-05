Mercoledì 23 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

la storia di Gabriella, una donna di Perugia sposata da oltre 50 anni con un uomo che ha avuto una relazione con una donna svizzera prima di conoscerla. Da quella unione potrebbe essere nato un figlio e la coppia vuole rintracciarlo.«In viaggio di nozze me l'ha fatta conoscere, ma mi ha detto la verità solo poco tempo fa. - racconta stizzita Gabriella - era meglio non sapere niente».Invano l'uomo ha cercato di giustificarsi: «Tutta Perugia sa questa storia, ma io ho avuto questa storia prima di conoscere mia moglie e di sposarla».La vicenda ha sconvolto l'intera famiglia, ma i tre figli ricordano che l'uomo è stato sempre un padre esemplare e che non ha fatto mancare loro mai nulla.Il mistero è aperto, entrambi sperano che lanciando un appello alla trasmissione di Rai Tre si possano individuare la donna e suo figlio e sciogliere tutti i dubbi.