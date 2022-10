Non fanno giocare il figlio, papà minaccia un dirigente: «Ti taglio la testa e la metto in valigia»

Suo figlio non gioca e resta in panchina, papà minaccia un dirigente della squadra: «Ti taglio la testa e la metto in valigia». Indaga la Questura di Avellino sulle minacce che un genitore ha rivolto al dirigente del settore giovanile dell'Avellino Calcio, «colpevole», insieme all'allenatore della formazione Under 17, di tenere tra le riserve il proprio figlio. Il grave episodio è accaduto durante la partita con i pari età della Viterbese, finita 2-2, disputata ieri sul campo di Venticano.

Mala del Brenta, rissa tra imputati: Trabujo aggredito e sfregiato nell'aula bunker. «Sei un infame»

Il dirigente, Giuliano Capobianco, ha presentato una denuncia dopo che, in seguito alle minacce, l'uomo ha anche tentato di aggredirlo. Il giorno precedente, sugli spalti del «Partenio-Lombardi», un altro genitore, padre di un ragazzo non più tesserato con l'Us Avellino, aveva insultato e colpito con un pugno, andato a vuoto, un giornalista dell'ufficio stampa, a sua volta accusato di non aver valorizzato le qualità calcistiche del figlio.

Il presidente dell'Us Avellino, Angelo Antonio D'Agostino, ha espresso solidarietà e sostegno ai propri tesserati. Sul caso è intervenuto il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli. «È vergognoso e inqualificabile -scrive- che genitori di giovani calciatori arrivino a minacciare il responsabile del club nel quale gioca il figlio perché quest'ultimo non viene fatto giocare. La Lega Pro condanna senza se e senza ma questi episodi di violenza agli antipodi con i principi fondamentali del nostro calcio. Ci auguriamo -conclude Ghirelli- che la giustizia ordinaria faccia i giusti approfondimenti del caso».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Ottobre 2022, 15:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA