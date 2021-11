Minacce a Giovanni Toti, sotto scorta il governatore ligure

Sotto scorta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti. Dopo le recenti minacce e «dopo una valutazione approfondita» il Comitato per l'ordine e la sicurezza ha disposto la scorta per il governatore ligure Toti. Lo riferiscono fonti qualificate. La decisione è stata presa non solo a causa delle ultime minacce scritte sui muri del quartiere di Oregina ma anche per quelle costanti che arrivano dal web.

Leggi anche > Bollettino Covid, oggi 2.834 contagi e 41 morti. Aumentano ricoveri e terapie intensive, tasso di positività all'1,2%

Ieri nel quartiere genovese di Oregina sono apparse delle scritte minacciose contro il governatore. La frase «Giovanni Toti morto» con la firma P38, ovvero la pistola diventata simbolo degli Anni di Piombo, è stata scritta su alcuni vecchi cartelloni per la campagna elettorale. Nel quartiere si trovava il covo delle Br che ospitò la Direzione strategica dei brigatisti, dove inoltre, nel 1979, venne ucciso il sindacalista e operaio dell'Italsider Guido Rossa. Su un muro di fronte e con la stessa grafia una scritta contro gli americani per il coronavirus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Novembre 2021, 19:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA