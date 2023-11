Incidente sulla Statale 100: chi sono i tre militari morti, il dolore dell'Esercito

di Redazione web

Un gravissimo incidente si è verificato ieri in serata sulla Statale 100, all'altezza della galleria fra Massafra e Mottola, in provincia di Taranto. Ci sono quattro morti accertati e tre feriti. L'impatto è avvenuto fra due auto. A perdere la vita, tre militari dell'Esercito, tutti della provincia di Taranto in servizio ad Altamura, che viaggiavano a bordo di una Fiat Multipla e un uomo di 60 anni. Sul luogo dell'incidente la pm di turno, Francesca Colaci.

Chi sono le vittime

I militari che hanno perso la vita sono Cosimo Aloia (50 anni di Montemesola), Alberto Battafarano (42 anni di Taranto) e Domenico Ruggiero (49 anni di Statte). Il 60enne barese che invece viaggiava a bordo del minivan era Francesco Clemente. La viabilità e i soccorsi Il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni di marcia e deviato su strade locali fra gli svincoli di San Basilio e Mottola.

Incidente sulla Statale 100: quattro morti e due feriti

Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme ai tecnici Anas, per ripristinare la viabilità e garantire sicurezza.

