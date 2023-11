Jorge Martín Montenegro, il ciclista trovato morto in casa: aveva 40 anni. Un mistero le cause del decesso improvviso

di Nikita Moro

Lutto nel mondo del ciclismo per la perdita improvvisa dell'ex professionista Jorge Martín Montenegro, 40 anni. Originario dell'Argentina, era arrivato in Spagna nel 2006 per correre come dilettante, poi nel 2010 diventa e gareggia nella categoria dei professionisti.

Il ciclista è morto domenica 26 novembre in circostanze misteriose all'interno della propria abitazione. Al momento, non si conoscono ancora le dinamiche e le cause che hanno portato al suo decesso.

La carriera

Jorge Martín Montenegro, classe 1983, è nato in Argentina il 7 maggio ed era residente in terra spagnola da più di 20 anni. Giunto nel 2005 dopo essere diventato campione dell'Argentina under 23, si distinse ottenendo vittorie alla Vuelta a León e la Coppa di Spagna nel 2009, che lo fece firmare per l'Andalucía-Caja Sur.

Il corridore gareggiava ancora prima della sua morte. Nei giorni scorsi, infatti, aveva partecipato ad una maratona di cross country ad Almería.

L'ultimo saluto della Federazione ciclistica

Jose Martin Montenegregro era strettamente legato alla Federazione ciclistica galiziana (FCG) che, dopo la sua morte, ha voluto rendergli omaggio annunciandone la scomparsa e ricordando i suoi trionfi.

In una nota pubblicata dalla Federazione si legge: «Desideriamo esprimere le sue più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Jorge Martín Montenegro, morto all’età di 40 anni. Il corridore argentino era molto legato alla nostra comunità. Tucho ha gareggiato nel gruppo professionistico con due squadre, Andalucía-Cajasur e Louletano, e nella sua lunga carriera da Elite, ha ottenuto una lunga lista di risultati eccezionali, tra cui una vittoria di tappa alla Vuelta a Galicia 2019».

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 14:22

