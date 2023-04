Migranti, proclamato los tato d'emergenza. «Ora espulsioni più rapide»

di Alessandra Severini

L’eccezionale incremento dei flussi migratori spinge il governo a dichiarare lo stato di emergenza su tutto il territorio. «Lo abbiamo deciso per dare risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi» ha detto la premier Meloni.

In particolare si punta a creare nuovi posti per l’accoglienza e ad accelerare i rimpatri dei non aventi diritto alla permanenza in Italia, potenziando le attività di identificazione ed espulsione. Lo stato di emergenza, sostenuto da un primo finanziamento di cinque milioni di euro, avrà la durata di sei mesi. Probabile la nomina di un commissario. Tra i possibili candidati, l’attuale capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del Viminale, il prefetto Valerio Valenti.

«Gli sbarchi sono aumentati del 300% - ha detto il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci che ha presentato la proposta - sia chiaro, non si risolve il problema, la cui soluzione è legata solo ad un intervento consapevole e responsabile dell’Unione europea». Dall’inizio del 2023 sono 31.200 i migranti sbarcati in Italia, con un +300% rispetto all’anno scorso e gli hotspot attualmente presenti nel Paese sono ormai stracolmi. Anche nel fine settimana di Pasqua l’attività dei soccorritori non si è fermata e da venerdì a lunedì ha consentito di trarre in salvo circa duemila persone alle quali si sono aggiunti altri 1200 migranti per i quali le operazioni di soccorso sono in corso nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Trentotto sono invece le vittime di due ultimi naufragi, uno al largo della Tunisia e l’altro in acque sar maltesi, e 18 i dispersi.

Lo stanziamento complessivo previsto per i 6 mesi è di 20 milioni. Non è la prima volta che l’esecutivo imbocca la strada dello stato di emergenza: un provvedimento analogo era stato preso nel 2011, con il governo di Silvio Berlusconi e Roberto Maroni ministro dell’Interno. In quel caso a spingere il cdm a dare il via libera alla misura fu l’ondata di sbarchi provocata dalla primavera araba. Il provvedimento che va deliberato dal Consiglio dei ministri permette al governo di affrontare con mezzi e poteri straordinari eventi considerati eccezionali come calamità o crisi umanitarie. Per esempio è stato spesso dichiarato a seguito di alluvioni o terremoti.

