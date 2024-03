Michele Malenotti morto, i sei figli dell'ex patron di Belstaff (messo in crisi dal Covid) lanciano una raccolta fondi: 60mila euro in poche ore

di Redazione web

Michele Malenotti, 42 anni, l'imprenditore conosciuto per aver rilanciato il marchio Belstaff, è tragicamente scomparso in un incidente stradale sulla statale che collega Scorzé a Treviso, la città dove viveva. A pochi giorni dalla morte improvvisa del padre di sei figli, il maggiore, Ignazio, si è fatto portavoce a nome della famiglia di una raccolta fondi organizzata per sostenere i suoi fratelli, affrontare le immediate necessità della famiglia e assicurare una degna commemorazione al padre.

La raccolta fondi

«La mia famiglia ha sofferto una grande perdita sabato. I prossimi saranno mesi molto difficili per noi», il mesaggio su una nota piattaforma per la raccolta fondi, che in meno di ventiquattro ore ha ottenuto una straordinaria risposta dalla comunità: 137 donazioni anonime che hanno raggiunto quasi 63 mila euro, testimoniando non solo il rispetto e l'affetto per Michele come imprenditore ma anche come persona.

La crisi Covid

L'epidemia di Covid-19 ha rappresentato una sfida inaspettata che ha messo in ginocchio molti imprenditori, Michele Malenotti incluso. «Gli amici di sempre», che già negli ultimi anni si sono stretti al fianco della famiglia, si dicono ora pronti a sostenerla nel momento più doloroso.

L'incidente

Michele Malenotti è morto in un incidente in scooter avvenuto sulla strada regionale 15, all'altezza di Scorzè, in una rotatoria.

