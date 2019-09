Meteorite, un frammento attraversa l'atmosfera: la palla di fuoco illumina il cielo nella notte

Martedì 17 Settembre 2019, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una gigantesca palla di fuoco nel cielo, capace quasi di illuminare completamente la notte. Uno spettacolo unico, quello avvistato in gran parte della Spagna ieri sera, quando un frammento di meteorite ha attraversato l'atmosfera terrestre ed è stato notato da molti, anche a oltre 400 chilometri di distanza.Erano da poco passate le 21.30 quando il frammento proveniente da un asteroide ha oltrepassato l'atmosfera della Terra: pochi minuti dopo, in quasi tutta la Spagna era possibile avvistare il fenomeno nel cielo, anche se è stata l'Andalusia il territorio privilegiato per l'osservazione. Tra le città in cui lo spettacolo era più facilmente visibile, infatti, compaiono Siviglia, Granada, Almerìa e Cordoba, ma anche città di altre regioni come Toledo. Lo riporta 20minutos.es Non è ancora chiaro dove sia andato a finire esattamente quel frammento di asteroide, anche se al momento non ci sono state segnalazioni alle autorità né ai numeri di emergenza. Gli studi realizzati dall'Istituto andaluso di astrofisica di Granada hanno consentito di determinare che quel frammento era entrato nell'atmosfera terrestre ad una velocità di circa 61mila chilometri orari, nella parte nordorientale della provincia di Siviglia. La notevole velocità aveva reso quella roccia incandescente, generando così l'effetto ottico della palla infuocata a circa 85 chilometri d'altezza. Studiando il 'viaggio' di quel frammento di meteorite, i ricercatori sono riusciti anche a tracciare il suo percorso dopo aver oltrepassato l'atmosfera terrestre: dopo essere esplosa più volte, la palla di fuoco si è disintegrata completamente prima della caduta a terra, che dovrebbe essere avvenuta nella provincia di Badajoz, in Extremadura.