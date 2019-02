Meteo, sarà assaggio di primavera: «Temperature fino a 20 gradi». Ma venerdì torna il maltempo

nevicate fino a bassa quota su Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, ma da domani il bel tempo torna protagonista, con tanto sole su buona parte dei settori, comunica il team del sito ilMeteo.it.



Assaggio di primavera in arrivo sull'Italia, grazie ad una poderosa rimonta dell'alta pressione sull'Europa centro-occidentale: un profondo vortice ciclonico tra mar Ionio e Grecia continuerà oggi a condizionare il tempo sulle regioni del Sud consu Puglia, Basilicata, Campania e Calabria, ma da domani il bel tempo torna protagonista, con tanto sole su buona parte dei settori, comunica il team del sito ilMeteo.it.

Anche sull'Italia quindi ci aspettiamo una prevalenza di tempo stabile e soleggiato almeno fino a giovedì. Vista l'origine della massa d'aria, aria mite atlantica e calda africana, le temperature sono previste in deciso aumento e comprese tra i 15 e i 20°C in particolare al Nord e sul versante tirrenico. Localmente si potranno anche superare i 20-22°C sulle pianure settentrionali e in Sardegna.

Meteo: TEMPERATURE, il RUGGITO dell'ANTICICLONE AFRICANO. Sarà quasi ESTATE. Ecco DOVE farà più CALDOhttps://t.co/1MxFW9oWuu pic.twitter.com/WnzYKW3nhE — IL METEO.it (@ilmeteoit) 25 febbraio 2019

Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito ilMeteo.it avverte che «un nuovo colpo di scena potrebbe giungere sul nostro Paese a partire da venerdì, inizio della primavera meteorologica, quando l'Anticiclone comincerà a perdere potenza, e si indebolirà; verrà ferito da un fronte depressionario di origine atlantica a cui sarà associata una perturbazione che colpirà con piogge e rovesci intensi principalmente il Nordest e poi nuovamente il Centrosud».

