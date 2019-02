Ponte della Scafa a senso unico dopo il vento: fino a un'ora di coda, caos per aeroporto Fiumicino

Chi arriva da Fiumicino può accedere al Ponte della Scafa solo percorrendo Via dell'Aeroporto. Chi arriva da Ostia può scendere dal ponte e immettersi solo su via dell'Aeroporto. Non si può, dunque, accedere al ponte da via della Scafa né, viceversa, a via della Scafa venendo dal ponte.

L'ordinanza resterà in vigore fino alla fine dei lavori che Anas sta facendo per mettere in sicurezza il ponte e ripristinare la protezione ed il cordolo laterali abbattuti dal vento.

Ultimo aggiornamento: 09:21

