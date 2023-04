Meteo, il maltempo non è finito: in arrivo due perturbazioni, anche il weekend a rischio temporali

di Redazione web

Un giorno di tregua, un martedì soleggiato, e poi l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica che porterà ancora una volta pioggia e temporali (grandine e neve nei casi estremi) a partire da mercoledì-giovedì. Anche il prossimo weekend, quello dal 14 al 16 aprile, potrebbe - secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo - essere caratterizzato dall'instabilità.

Le correnti polari

In vista c'è un nuovo cambio della circolazione, passeremo dall'influenza delle correnti artiche a quella delle correnti polari marittime. Sono le correnti associate alla grande depressione nord atlantica che stanno già guidando una perturbazione sull'Europa centro settentrionale e che si abbasseranno di latitudine nelle prossime 24 ore per portare un cambiamento anche sull'Italia. Ne consegue che la pausa odierna è solo un intervallo inter ciclonico ovvero un momento di passaggio da un regime circolatorio ad un altro. Ne approfitterà l'anticiclone africano che si intrufolerà sotto la saccatura atlantica per sfilare rapidamente sulle regioni centro meridionali dove porterà anche una temporanea impennata termica. Ma il tempo cambierà al Nord già entro la fine della giornata di mercoledì con rovesci e temporali anche intensi che poi giovedì interesseranno anche una parte del Centro e infine il Sud. Una perturbazione che si preannuncia importante anche per le assetate regioni settentrionali che vedranno quantitativi abbondanti escluso il Piemonte che resterà più ai margini.

Le previsioni per il weekend

Secondo le ultime analisi sul Mediterraneo andrà a instaurarsi una circolazione di bassa pressione in parte alimentata da correnti più fredde di estrazione nord europea. Se confermato, ma ormai mancano solo 4-5 giorni, andiamo incontro a un lungo periodo di instabilità che abbraccerà anche l'intero weekend e che, climaticamente, sarebbe poco primaverile.

La giornata di venerdì vedrebbe ancora l'azione di un minimo di bassa pressione tra l'Italia e i Balcani con una certa instabilità sulle regioni centrali soprattutto adriatiche e su parte del Sud, soprattutto Peninsulare. Su questi settori ci sarebbero piogge e temporali mentre il tempo sarebbe più stabile al Nord e sulle Isole maggiori. Il contesto climatico sarebbe fresco con temperature in media o leggermente al di sotto. Nella giornata di sabato un nuovo impulso fresco dalla Francia andrebbe a generare una seconda bassa pressione sul Tirreno riportando diffusa instabilità sulla Liguria, le regioni del Centro e quelle del Sud soprattutto la Campania, altrove la probabilità di pioggia sarebbe minore. Le temperature potrebbe scendere leggermente e andare sotto media al Centro Sud. Infine la domenica vedrebbe tempo ancora molto instabile o perturbato al Sud della Penisola e su parte del Centro soprattutto il versante Adriatico. Le temperature potrebbero restare leggermente sotto media su questi settori mentre altrove sarebbero in media. Anche l'Inizio della nuova settimana potrebbe avere caratteristiche analoghe. Nei prossimi aggiornamenti potremo essere più precisi.

