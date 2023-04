Grandinata record a Pasquetta, Foggia imbiancata: «Sembra dicembre»

di Redazione web

Foggia imbiancata dalla grandine a Pasquetta. Dopo le 15.30 di lunedì, la città pugliese è stata colpita da forti rovesci, che in poco tempo hanno imbiancato tutte le strade. L'effetto ottico è stato sorprendente e in tantissimi sui social hanno testimoniato la grandinata con foto e video. «Sembra la settimana di Natale», scrive un utente sui social. A Monte Sant'Angelo, cittadina poco distante da Foggia, il risveglio del lunedì dell'angelo è stato invece con la neve vera e propria.

Io che penso al tizio dei tulipani mentre su Foggia è caduta una grandinata spaventosa pic.twitter.com/kqm4MSs47q — Elleditti (@elleditti) April 10, 2023

Maltempo a Pasquetta

Nonostante il maltempo abbia rovinato a molti la Pasquetta, giornata nella quale (soprattutto al sud) si organizzano pic nic all'aperto, in tantissimi hanno apprezzato il panorama suggestivo della grandine, che è sembrata quasi come neve fuori stagione. Ancor più particolare è stato il cambio repentino del meteo. La giornata di sole si è trasformata in poco tempo in un temporale.

Risveglio innevato a Monte Sant'Angelo (Foggia) dove una coltre bianca ha ricoperto i tetti e le strade https://t.co/dz1NOpkNKm pic.twitter.com/fvGRCPvBZJ — Sallo! (@sallo_news) April 10, 2023

