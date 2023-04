Maltempo a Roma, grandinata violentissima: caos in centro, i turisti si riparano sotto i balconi

di Redazione Web

Violenta grandinata nella giornata di oggi, domenica 2 aprile, a Roma. Intorno alle 17.30 del pomeriggio una fitta grandinata è scesa dai cieli della Capitale: scene surreali in centro, con le strade quasi imbiancate e i turisti a cercare di ripararsi sotto i balconi. La grandinata è andata avanti per diversi minuti.



Come indicato dalle previsioni meteo, dopo una giornata assolata e calda, sulla Capitale il tempo è cambiato: il segnale è stata una forte, ma veloce grandinata, che in centro ma anche nei quartieri periferici ha visto le strade riempirsi per qualche minuto di chicchi di ghiaccio fuori misura. Il passaggio del temporale è stato veloce e nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla normalità.

Turisti bloccati nel sito del Circo Massimo

E pioggia e grandine hanno sorpreso i turisti anche al sito archeologico del Circo Massimo: secondo quanto appreso, lo staff si sarebbe riparato in biglietteria ma avrebbe lasciato fuori i turisti, che hanno dovuto ripararsi sotto un piccolo gazebo e addirittura nei bagni. Alla richiesta di spiegazioni qualcuno dello staff avrebbe risposto che «quando siete usciti sapevate che avrebbe potuto piovere». Una situazione andata avanti per oltre 40 minuti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 2 Aprile 2023, 20:35

