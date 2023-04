di Redazione web

Meteo, è allerta in sette regioni. Nella giornata oggi, sabato 8 aprile, il freddo anomalo investirà l'Italia accompagnato da fenomeni di maltempo e temperature ancora in qualche caso inferiori alle medie stagionali. La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per le regioni del Centro Italia. Si tratta di Abruzzo, Basilicata, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria per rischio temporali, e Abruzzo, Lazio, Molise, Toscana e Umbria per rischio idrogeologico.

🔔🟡 #allertaGIALLA, sabato #8aprile, per rischio temporali in sette regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le zone di allerta meteo-idro sul tuo territorio 👉https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/H205Qzbc3Y — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) April 7, 2023

Maltempo, allerta meteo su sette regioni: il weekend di Pasqua con temporali e freddo https://t.co/6ukc05Xd64 — Leggo (@leggoit) April 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 08:23

