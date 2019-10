Meteo, l'autunno è arrivato: maltempo nel weekend, e da lunedì altro peggioramento

LE PREVISIONI METEO DI LEGGO.IT



Nela giornata di sabato qualche pioggia interesserà l'alta Toscana e l'Umbria mentre dei temporali o rovesci colpiranno Campania, Basilicata, Puglia e poi Calabria. Tempo più soleggiato anche se con molte nubi sul resto d'Italia. Domenica il tempo si manterrà instabile ancora sulla Calabria e poi sulla Sicilia tirrenica, ma un nuovo vortice è pronto a raggiungere il Paese a partire dal Nord dove aumenterà la nuvolosità anche con qualche debole pioggia. Ancora maltempo nel weekend, con il meteo sull'Italia che continua a mantenersi piuttosto movimentato: il fine settimana vedrà il passaggio di un fronte perturbato che colpirà il Centro-Sud principalmente, mentre da lunedì inizierà una nuova fase di maltempo con un nuovo ciclone, scrive il team del sito ilMeteo.it.Nela giornata diqualche pioggia interesserà l'alta Toscana e l'Umbria mentre dei temporali o rovesci colpiranno Campania, Basilicata, Puglia e poi Calabria. Tempo più soleggiato anche se con molte nubi sul resto d'Italia.il tempo si manterrà instabile ancora sulla Calabria e poi sulla Sicilia tirrenica, ma un nuovo vortice è pronto a raggiungere il Paese a partire dal Nord dove aumenterà la nuvolosità anche con qualche debole pioggia.

Il team del sito ilMeteo.it avverte che dalle primissime ore di lunedì 7 ottobre il ciclone entrerà dalla Valle del Rodano e andrà a posizionarsi sul mar Tirreno per poi scendere velocemente verso il mar di Sicilia. La nostra attenzione si focalizza sulle regioni del Centro Sud. In particolare ci aspettiamo forti temporali sul Lazio (anche a Roma) sulla Sardegna, sulla Campania e poi giù fino in Calabria e Sicilia. Molte nubi e piogge sparse invece al Nordovest e regioni adriatiche centro-meridionali. Nella giornata di martedì in compenso la pressione comincerà ad aumentare riportando il bel tempo su molte regioni, mentre ultime fasi di maltempo interesseranno la Sicilia.

Venerdì 4 Ottobre 2019, 13:23

