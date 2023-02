Meteo, gelo e venti di burrasca: allerta maltempo sull'Italia, le regioni a rischio

Dopo una breve pausa, ecco tornare su tutta Italia il freddo e il forte vento. Un peggioramento da parte del meteo che prenderà il via già da stasera per poi intensificarsi ed espandersi nel corso del weekend. Le regioni interessate saranno in particolare quelle del versante adriatico e ionico del Centro-Sud. Al maltempo sarà associata una brusca e spiccata intensificazione dei venti a causa dell'afflusso di una massa d'aria gelata di origine polare, con conseguente marcato e generale calo delle temperature a partire dalla giornata di domenica.

Le previsioni

A rendere nota la notizia del peggioramento meteorologico imminente è il Dipartimento della Protezione Civile precisando che sulla base delle previsioni disponibili, d'intesa con le regioni coinvolte (alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati) ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (CLICCA QUI). L'avviso prevede dalla serata di oggi, venerdì 3 febbraio, venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, sulla Provincia Autonoma di Bolzano e sui settori alpini di Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

❄️💨 In arrivo freddo e venti fino a burrasca forte su gran parte dell’Italia

🌊Forti mareggiate lungo le coste esposte

Leggi l’avviso di condizioni meteo avverse del #3febbraio 👉 https://t.co/NGGoOyq8mv#protezionecivile pic.twitter.com/zcYu3OnpND — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) February 3, 2023

Sabato 4 febbraio

Secondo quanto riportato da 3BMeteo, sabato 4 febbraio al Nord sarà soleggiato o velato salvo qualche foschia al mattino sulle pianure e deboli nevicate sulle Alpi confinali oltre i 1400m. Al Centro è segnalata la presenza di qualche nube bassa ma solo al mattino tra Umbria e Toscana, più soleggiato altrove con tendenza tra sera e notte ad addensamenti irregolari lungo l'Adriatico con qualche isolata pioggia. Mentre al Sud è prevista nuvolosità irregolare su Puglia, Molise, Basilicata e Calabria con qualche isolato piovasco. Qualche addensamento anche tra Sardegna, Sicilia occidentale e basso Tirreno dove non sono escluse isolate piogge. Più sole in Campania e sul resto della Sicilia. Temperature stabili o in aumento al Nordovest per venti di Fohn, dalla sera in calo sul medio basso Adriatico. Ventilazione tesa nord occidentale in rotazione da NE entro sera al Centro e al Sud, venti forti o molto forti attesi anche al Nord, raffiche al Nordovest fino a 50/60km/h mentre sulle Alpi le raffiche a 2000m potranno toccare gli 80/90km/h. Mari mossi, fino a molto mossi i bacini orientali e meridionali.

Domenica 5 febbraio

Al Nord ci saranno iniziali condizioni di tempo nel complesso soleggiato, tra pomeriggio e sera nevicate su Alpi di confine e qualche fugace piovasco diretto dalle Prealpi verso il basso Piemonte e il ponente ligure. Neve in calo fin sotto i 400/500m. Al Centro soleggiato sulle regioni tirreniche, qualche fugace addensamento lungo l'Adriatico ma con fenomeni poco probabili, in nottata qualche fenomeno atteso nuovamente su Marche, Umbria e Abruzzo, nevoso fino a bassa quota. Mentre al Sud, nuvolosità variabile su Puglia, Molise, Basilicata e Calabria con qualche isolato fenomeno, nevoso fino a quote basse, qualche piovasco in arrivo Sardegna. Più soleggiato altrove. Temperature in sensibile calo lungo l'Adriatico ed al Sud Peninsulare. Venti forti settentrionali. Mari molto mossi, anche agitato il medio basso Adriatico e lo Ionio.

Allerta meteo: dove

Dal pomeriggio di domani, sabato 4 febbraio, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali sui settori appenninici di Umbria e Lazio, su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, con raffiche fino a burrasca forte su relativi settori appenninici e su quelli costieri adriatici e ionici, in estensione, dalle prime ore di domenica 5 febbraio, alla Sicilia, specie settori orientali e montuosi. Attese forti mareggiate lungo le coste esposte. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l'evolversi della situazione.

