Pallone spia cinese, tensione Usa: «Visita di Blinken in Cina rinviata»

Il pallone spia cinese, che ha sorvolato gli Stati Uniti, alimenta la tensione. Il Pentagono, da questa mattina sta seguendo e monitorando un pallone aerostatico da ricognizione cinese che ha sorvolato uno dei tre campi di missili nucleari americani, la Malmstrom Air Force Base di Billings, nel Montana. E adesso da Washington arriva la notizia che la visita in Cina del segretario di stato americano Antony Blinken è stata rinviata.

Leggi anche > Pallone spia cinese intercettato sopra gli Usa. «Ha sorvolato una base con missili nucleari»

«Visita non costruttiva»

Il dipartimento della Difesa Usa ha rilevato la presenza di un pallone spia cinese nei cieli americani e Blinken, per il momento, non partirà per la Cina. Lo ha detto un alto funzionario del dipartimento americano in un briefing con un gruppo ristretto di giornalisti. «In questo momento una visita a Pechino non sarebbe costruttiva, ma il segretario intende recarsi in Cina alla prima occasione utile», ha sottolineato il funzionario.

It was just confirmed that the Chinese government currently has a spy balloon flying over the US which shut down the air space over Billings yesterday. This is footage from our reporter Travia outside the @KULR NBC studios of the ballon. (1/2) pic.twitter.com/uhjVeLk69C — Bradley Warren (@bradmwarren) February 2, 2023

«Canali aperti»

Nonostante la scoperta del pallone spia cinese abbia sicuramente fatto scattare l'allarme a stelle strisce, rendendo il dialogo con la Cina sempre più complicato, l'alto funzionario del dipartimento di Stato ha voluto specificare che la comunicazione e la diplomazia con la Cina restano attive. «I canali di comunicazione e diplomatici con la Cina restano aperti - ha dichiarato, -. Prendiamo atto del comunicato di scuse di Pechino», informando che Blinken e il ministro degli esteri cinese hanno avuto un colloquio nelle ultime ore per chiarire la vicenda.

La versione cinese

Nonostante l'incidente rappresenti una delle più aggressive manovre di raccolta di informazioni degli ultimi anni da parte di Pechino, il governo cinese ha voluto chiarire la sua posizione parlando di un mezzo civile per ricerche meteo finito fuori rotta. In una nota, infatti, il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il presunto pallone spia è in realtà un «aeromobile civile» utilizzato a scopo di ricerca, principalmente in campo meteorologico. Pechino sostiene che il pallone abbia limitate capacità di manovra e abbia «deviato dalla rotta pianificata» a causa dei forti venti. La parte cinese, si legge ancora, «si rammarica per il suo ingresso involontario nello spazio aereo statunitense per cause di forza maggiore. La parte cinese continuerà a comunicare con quella Usa e gestirà adeguatamente questa situazione imprevista causata da forza maggiore».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Febbraio 2023, 17:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA