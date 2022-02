Meteo, scherzo di Carnevale in arrivo: pioggia e neve a bassissima quota. Ecco le previsioni per il weekend

L'inverno ripiomba con forza sull'Italia. Nel prossimo weekend, il Bel Paese vivrà lo scherzo di Carnevale che vedrà tutto lo stivale alle prese con la pioggia e con il ritorno della neve anche a bassa quota. Nell'ultimo aggiornamento meteo, dunque, le previsioni sono completamente cambiate rispetto a quanto paventato solo fino a qualche giorno fa.

Dopo tante settimane di pressoché totale staticità, giungerà un eclatante cambio di circolazione a livello europeo, in grado di destabilizzare l'atmosfera fin qui bloccata da un granitico anticiclone.



Secondo quanto riferito da 3BMeteo, il fronte di origine nord atlantica che venerdì raggiungerà parte delle regioni settentrionali e di quelle meridionali scivolerà sabato verso sud liberando ben presto i cieli del nord Italia. Si concentrerà invece sul centro, con fenomeni anche abbondanti, raggiungendo entro sera il sud. L'aria fredda al suo seguito determinerà un netto calo delle temperature, e con esse anche delle nevicate, fino a quote decisamente basse. Contemporaneamente un profondo vortice di bassa pressione si genererà sul medio Tirreno, attivando un'intensa ventilazione a circolazione ciclonica. Domenica lo stesso vortice si porterà verso il tacco dello stivale e il fronte associato agirà al sud e sul medio Adriatico con piogge, rovesci e nevicate a quote collinari, mentre tornerà a migliorare al nord e gradualmente sulle regioni tirreniche centro-settentrionali. Il vortice sull'estremo Sud Italia manterrà inoltre una sostenuta ventilazione settentrionale, con clima ovunque molto fresco.

PREVISIONI SABATO 26 FEBBRAIO

Inizialmente nuvoloso sull'Emilia con neve su Appennino e Romagna dai 100/300m, ma con fenomeni in attenuazione in giornata e tendenza a schiarite da nord. Già soleggiato sul resto del settentrione, salvo residui addensamenti sui confini alpini orientali. Condizioni decisamente più perturbate al centro Italia, con piogge e rovesci anche temporaleschi sin dal mattino, specie su Marche ed Umbria, in estensione in giornata a Lazio e Abruzzo; possibili fenomeni molto intensi tra Marche, Abruzzo e basso Lazio, non escluse locali grandinate.

Schiarite sull'alta Toscana, addensamenti e deboli fenomeni sul sud della regione. Quota neve intorno a 100/300m sul settore appenninico tosco-umbro-marchigiano con importanti accumuli di neve fresca soprattutto sui Sibillini (anche oltre mezzo metro a 1000m di quota), 400/700m su quello laziale-abruzzese. Sulle regioni del sud inizialmente soleggiato salvo qualche pioggia in arrivo in Campania, in giornata peggiora anche su Calabria tirrenica e nord Sicilia con piogge e rovesci in intensificazione, in serata fin su Lucania e Puglia. Limite neve in calo fino a 1000/1200m in serata sui rilievi appenninici meridionali. Venti forti tra nordest e nord-nordovest sui bacini centro-settentrionali, tra sudovest e sudest al Sud ma con tendenza a Maestrale in Sicilia. Temperature in netta diminuzione.

PREVISIONI DOMENICA 27 FEBBRAIO

Il minimo di pressione si sposterà verso le coste ioniche e sarà causa di un'altra giornata instabile sulle regioni del medio Adriatico e al sud, con piogge e rovesci intermittenti e nevicate fino a quote basse, collinari al sud. Ampie schiarite invece al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, con cieli tersi in Val Padana. Venti forti settentrionali, occidentali sullo Ionio. Temperature in ulteriore calo al Sud.

