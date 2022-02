Milano, 60 interventi per vento forte: una donna colpita in testa da una tegola

Rami e cartelli caduti per il vento che come da previsioni meteo sta spazzando Milano con forti raffiche. Sono circa 60 gli interventi effettuati nel Milanese dai vigili del fuoco. A Milano, una donna è rimasta ferita in modo lieve alla testa dalla caduta di una tegola in via Sammartini, nei pressi della stazione Centrale. Interventi anche degli agenti della Polizia locale nel capoluogo lombardo per cartelli stradali caduti a terra. I vigili sono intervenuti per rimuovere in particolare rami di alberi caduti e, in un'occasione, per assicurare una lettera dell'insegna dell'ospedale di Cinisello Balsamo che rischiava di cadere.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera un aereo Air France partito da Parigi è riuscito ad atterrare solo al secondo tentativo all’aeroporto di Milano Linate. La causa principale, da quanto si apprende, sarebbe il vento, che in quel momento soffiava con una velocità di circa 40 chilometri orari.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Febbraio 2022, 19:20

