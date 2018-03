PREVISIONI



SABATO 10 MARZO Al Nord maltempo in propagazione dal Nordovest verso Lombardia e restanti settori entro sera, con piogge sparse e nevicate sulle Alpi dai 1400m. Temperature in calo, massime tra 8 e 12. Al Centro piogge in Toscana in estensione a Marche, localmente Umbria e in serata all'alto Lazio. Tempo più soleggiato altrove. Temperature in aumento, massime tra 13 e 16. Al Sud in prevalenza poco nuvoloso salvo addensamenti sparsi sulle regioni tirreniche, specie al mattino in Campania. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19.



DOMENICA 11 MARZO Al Nord maltempo diffuso con piogge e temporali, specie su Liguria e Prealpi centro-orientali, in attenuazione serale da Ovest. Neve dai 1500m. Temperature stabili, massime tra 8 e 13. Al Centro maltempo su Sardegna e regioni tirreniche con piogge e temporali in rapida estensione ad Umbria, Lazio e interne adriatiche. Temperature in rialzo, massime tra 15 e 19. Al Sud soleggiato per buona parte del giorno, ma entro sera peggiora su Campania e alta Puglia con qualche pioggia. Temperature in rialzo, massime tra 18 e 23

Dal 1° marzo l'Italia ha iniziato a essere raggiunta da un susseguirsi di perturbazioni atlantiche, qualcuna più debole, altre più forti. Nel corso delgiungeranno due fronti perturbati, uno più intenso dell'altro. Su leggo.it gli aggiornamenti. Il team del sito www.iLMeteo.it annuncia il pericolo dimolto abbondanti per la giornata di. Se sabato le precipitazioni risulteranno di modesta entità, domenica piogge forti con rischio nubifragi e allagamenti colpiranno Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Emilia occidentale, Friuli Venezia Giulia e Toscana settentrionale. I venti di Scirocco innalzeranno la quota neve a 1400 metri, per cui c'è il rischio di ingrossamento dei corsi d'acqua ed eventuali straripamenti.Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito, fa sapere che se domenica lasopra i 1400 metri, al Sud si vivrà una parentesi estiva con temperature che potranno toccare i 27/28° su Sardegna, Sicilia e Calabria. La prossima settimana pioverà ancora su molte regioni, ma le temperature saliranno gradualmente con valori leggermente sopra la media del periodo.