Maltempo, allerta arancione in Lombardia e gialla in 13 Regioni: tromba d'aria a Sondrio e raffiche di vento fino a 146 kmh

Maltempo, Italia divisa in due nel fine settimana per un'area di bassa pressione pienamente d'autunno che interessa il Nord e risparmia il Sud dove le temperature restano alte.

La situazione

In molte zone del Nord situazione da emergenza con nubifragi e tempeste di vento con punte anche di 100 km/h; all'estremo Sud, in Sicilia, vento e caldo che ha raggiunto picchi anche di 35 gradi, cosa che avrebbe facilitato il propagarsi di numerosi incendi. Nel frattempo la Protezione civile ha disposto per la giornata di oggi, sabato 21 ottobre, una allerta arancione in molte aree della Lombardia e gialla per 13 altre regioni, vale a dire Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Molise, Abruzzo, Lazio, Umbria, Toscana, Provincia Autonoma di Trento e settori di Piemonte e anche Lombardia.

La giornata odierna è iniziata con temporali che, a partire dalla Campania, si sposteranno via via sulle altre regioni del meridione. Ieri una giornata che ha messo a dura prova molte aree del nord, alle prese con una frustata di maltempo che ha provocato addirittura il cedimento di due ponti nel sud della Francia, uno venuto giù dopo essere stato sommerso dalla piena del fiume (il Maissa di Sant-Martin-Vésubie) e un altro travolto da una colata di fango (il Trois Ponts).

Nel mirino le aree del nord ovest dove molte scuole sono state chiuse. Sulle Alpi Marittime le raffiche di vento sono arrivate a 170 km/h e in soli 12 ore sono caduti 150 millimentri di pioggia, mettendo in ginocchio molte aree del Cuneese e dell'Alessandrino. Tutti i corsi d'acqua hanno subito un improvviso innalzamento: tra i sorvegliati speciali il fiume Toce (Verbano- Cusio-Ossola) e il Lago Maggiore.

Per i danni causati dal maltempo la Provincia di Cuneo ha chiuso tre strade in Valle di Gesso e la provinciale 255 verso il Colle della Lombarda in alta Valle Stura. Le raffiche di vento hanno interessato anche il Friuli Venezia Giulia - alle prese con un'allerta gialla - e in particolare la zona di Tarvisio, con caduta di alberi e parziali scoperchiamenti di edifici.

Intanto il vento di scirocco ha reso difficili i collegamenti marittimi del Golfo di Napoli, con cancellazioni per Ischia e Procida. Il maltempo ha interessato anche gran parte delle regioni meridionali: per l'allerta meteo e i venti forti in Puglia è stato rinviato a domenica il concerto di Claudio Baglioni previsto all'Arena della Vittoria a Bari. Quadro diverso in Sicilia, dove si sono contati decine di roghi un po' in tutta l'isola per colpa dello scirocco che ha costretto agli straordinari vigili del fuoco, forestali e volontari della protezione civile. In tutto sono stati 25 gli incendi: 8 in provincia di Palermo, 7 a Catania, 6 a Messina, 3 ad Agrigento e uno a Caltanissetta.

A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, le fiamme hanno lambito il centro abitato e il sindaco ha chiuso scuole, asili e strutture sociali. L'autostrada A19 Palermo-Catania ha subìto in giornata una chiusura a causa di un incendio, con lunghe file di auto in entrambe le direzioni. Nella zona tra Cefalù, Termini Imerese e Trabia sono intervenuti 4 canadair per spegnere le fiamme. In serata tra il confine con la Francia e Taggia si è verificato un serpentone di 32 km di coda che ha interessato l'Autostrada dei Fiori, il tutto a causa di uno scontro tra un Tir e un'auto che ha provocato lo sversamento sul manto stradale di una vasta chiazza di gasolio.

Ultimo aggiornamento: Sabato 21 Ottobre 2023, 09:50

