Meteo, è la domenica più calda dell'anno: arriva l'anticiclone Africano, termometro a 40 gradi

Domenica 11 Agosto 2019, 12:49

Ilche sta attraversando l'Italia in questi giornialmeno non per oggi. Il caldo eccezionale con notti infuocate e temperature di giorno che arrivano anche aproseguirà per tutta la giornata di domenica e lunedì, secondo quanto riporta il Meteo.it, soprattutto nelle zone interne della Sardegna, sulla Puglia, su molti tratti del Centro, ad esempio in Umbria e in Toscana, Emilia Romagna e Veneto.Non solo il caldo farà soffrire gli italiani ma anche la forte umidità. Nemmeno il Sud verrà risparmiato con parecchie zone dove il disagio climatico sarà molto elevato ad esempio sul nord della Puglia e della Campania, tutta l'area ionica e nelle aree interne della Sicilia. La situazione dovrebbe però migliorare a partire da martedì, fino poi a vedere un cambiamento radicale del meteo per la giornata di Ferragosto.Una situazione decidamente diversa invece al Nord, in prossimità dei rilievi alpini dove in queste ore è stata attivata l'emergenza meteo da parte della Protezione Civile per le violente precipitazioni che ci saranno nelle prossime ore. Sono previsti temporali di calore che potrebbero risultare occasionalmente intensi e accompagnati da rovesci, grandinate e forti colpi di vento. Le aree interessate sono l'Alta Valtellina, Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie, bergamasche, Valcamonica e anche la Lombardia.