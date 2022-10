Si scambiano messaggi hot per mesi, si danno appuntamento e scoprono di essere madre e figlio

Si scambiavano messaggi hot, poi si incontrano e scoprono di essere mamma e figlio. Prima di darsi appuntamento e incontrarsi per la prima volta dal vivo, i due si sono conosciuti su una piattaforma di incontri hot con foto e nickname oscurati. La frequentazione virtuale è andata avanti fino a quando i due decidono di incontrarsi: all'appuntamento scoprono così di essere il "single" dell'altro e dell'altra. È successo in Puglia, in provincia di Taranto.

Cosa è successo

A riportarla è il blog Noi Notizie e la vicenda ha già fatto il giro del web. Dopo una breve frequentazione sulla piattaforma specializzata negli incontri hot, i due hanno deciso di prendere appuntamento e incontrarsi per la prima volta, ignari dell'identità dell'uno e dell'altra. Ritrovarsi faccia a faccia rispettivamente con la mamma e col figlio è stato certamente un epilogo sconvolgente per entrambi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Ottobre 2022, 14:49

