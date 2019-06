Messa e preghiera per far trovare ai single l'anima gemella: l'iniziativa dei i frati della Basilica di Sant'Antonio da Padova

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UnaA Padova, i frati della Basilica di Sant'Antonio, hanno deciso di dare una mano airganizzando un incontro di preghiera dedicato a loro per il prossimo sabato 22 giugno. Unasaranno, per i religiosi, l'occasione giusta per fare nuovi incontri e per trovare l'amore.Sono invitati a partecipare tutti gli uomini e le donne in età compresa tra i 20 e i 50 anni e, sebbene a molti l'idea sarà sembrata strana, per il giorno si aspettano oltre 300 visitatori. I frati hanno precisato di non essere un'agenzia matrimoniale ma vogliono dare ai fedeli la possibilità di conoscersi e di stringere dei legami e magari, con l'intervento di Sant'Antonio, trovare anche l'anima gemella a chi l'aspetta e la desidera.Nella cultura latino americana Sant'Antonio è il santo a cui si rivolgono le donne single per trovare marito, a tal riguardo c'è un evento dedicato molto noto, che si chiama "Sant’Antonio casamenteiro" riprende una forma di devozione spirituale particolarmente diffusa in Portogallo. Lo stesso Papa Francesco ne parlò come il patrono delle ragazze in cerca di marito, così i frati cella basilica hanno voluto onorare questo "potere" e cercare di diffondere il più possibile l'amore.